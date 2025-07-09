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إقتصاد

من بينها 3 دول عربية... ترامب يفرض رسومًا جمركية على هذه الدول

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:14
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أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إشعارات بخصوص فرض رسوم جمركية على ست دول، وهي: الجزائر، بروناي، العراق، ليبيا، مولدوفا، والفلبين.
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وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الجزائر و25 بالمئة على بروناي و30 بالمئة على العراق و30 بالمئة على ليبيا و25 بالمئة على مولدوفا و25 بالمئة على الفلبين.
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