بشأن قطاع غزة.. ماذا أعلن ترامب؟

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قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إن هناك "فرصة كبيرة" للتوصل إلى تسوية بشأن خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن عقد اجتماع سري في يوم الثلاثاء، ضم مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين، بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.من جانبها، أعربت الحكومة عن تفاؤلها حيال إمكانية التوصل إلى هدنة، حيث قال رئيس الوزراء إن هناك "فرصة جيدة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تشمل إعادة نصف الرهائن المحتجزين في القطاع.وأضاف في تصريحات لقناة " بيزنس" أن ستشارك على الأرجح في توزيع المساعدات خلال فترة الهدنة، مشددًا على أهمية إبقاء نظام التوزيع بعيدًا عن سيطرة حركة .وفي نفس الإطار، أكد ساعر أن الحكومة "جادة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار"، ووصف ذلك بأنه "أمر قابل للتحقيق".