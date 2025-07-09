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عربي-دولي

بشأن قطاع غزة.. ماذا أعلن ترامب؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:46
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن هناك "فرصة كبيرة" للتوصل إلى تسوية بشأن قطاع غزة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
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وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن عقد اجتماع سري في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ضم مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين، بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن تفاؤلها حيال إمكانية التوصل إلى هدنة، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هناك "فرصة جيدة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تشمل إعادة نصف الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" أن الأمم المتحدة ستشارك على الأرجح في توزيع المساعدات خلال فترة الهدنة، مشددًا على أهمية إبقاء نظام التوزيع بعيدًا عن سيطرة حركة حماس.

وفي نفس الإطار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحكومة "جادة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار"، ووصف ذلك بأنه "أمر قابل للتحقيق".
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