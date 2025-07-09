دمشق ترحب بأي مسار مع "قسد" وتحذر من أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة

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رحبت الحكومة ، أمس الأربعاء، بأي مسار مع قوات (قسد) من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجددة تمسكها بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضها لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.وقالت الحكومة السورية، في بيان نقلته ، إن "تشكر الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدة حرصها على استقرار البلاد ووحدة شعبها.وأضاف البيان أن ترحب بانضمام مقاتلي "قسد" إلى صفوف ضمن الأطر القانونية والدستورية، مشددة على ضرورة عودة جميع إلى البلاد لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.وحذرت دمشق من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة "يعقّد المشهد ولا يخدم المصلحة الوطنية"، معتبرة أن الرهان على المشاريع الانفصالية "رهان خاسر"، داعية جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن.وجددت الحكومة السورية تأكيدها أن "المكون جزء أصيل من النسيج السوري"، وأن حقوق جميع السوريين "مصانة ضمن مؤسسات الدولة".(سكاي نيوز)