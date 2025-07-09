خلال أسبوع أو اثنين.. مسؤول إسرائيلي: من الممكن التوصل لهدنة في غزة

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قال مسؤول إسرائيلي كبير، فجر الخميس، إن وحركة قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح محتجزين خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال .وأضاف المسؤول، خلال زيارة لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة المسلحة نزع سلاحها.وذكر المسؤول، الذي طلب عدم هويته، أنه إذا رفضت حماس ذلك "فإننا سنمضي" في العمليات العسكرية. (العربية)