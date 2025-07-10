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عربي-دولي
بالصواريخ والمسيّرات.. قصف روسي متواصل على العاصمة الأوكرانية كييف
Lebanon 24
10-07-2025
|
00:04
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واصلت
روسيا
، ليل الأربعاء إلى فجر الخميس، شنّ هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة
كييف
، وعلى مدن أوكرانية أخرى، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مناطق ومقتل 3 على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وذلك غداة أعنف هجوم جوي تشهده البلاد منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.
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وقال رئيس بلدية كييف،
فيتالي كليتشكو
، عبر تطبيق "
تليغرام
" إن فرق الإنقاذ تعمل في أحد المباني السكنية في حي شيفتشينكيفسكي، بعد أن أدى سقوط حطام إلى اندلاع حريق في الطابق العلوي من المبنى.
من جهته
، أوضح رئيس
الإدارة الإقليمية
لكييف،
تيمور
تكاتشينكو، أن الحرائق اندلعت في 5 أحياء أخرى على الأقل، وشملت مباني سكنية وسيارات ومستودعات ومكاتب، ومباني غير سكنية أخرى. وأضاف أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح ناجمة عن شظايا.
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