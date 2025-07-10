بالصواريخ والمسيّرات.. قصف روسي متواصل على العاصمة الأوكرانية كييف

Advertisement

واصلت ، ليل الأربعاء إلى فجر الخميس، شنّ هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة ، وعلى مدن أوكرانية أخرى، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مناطق ومقتل 3 على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وذلك غداة أعنف هجوم جوي تشهده البلاد منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.وقال رئيس بلدية كييف، ، عبر تطبيق " " إن فرق الإنقاذ تعمل في أحد المباني السكنية في حي شيفتشينكيفسكي، بعد أن أدى سقوط حطام إلى اندلاع حريق في الطابق العلوي من المبنى.، أوضح رئيس لكييف، تكاتشينكو، أن الحرائق اندلعت في 5 أحياء أخرى على الأقل، وشملت مباني سكنية وسيارات ومستودعات ومكاتب، ومباني غير سكنية أخرى. وأضاف أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح ناجمة عن شظايا.