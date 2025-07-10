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عربي-دولي

وسط تصاعد التوترات بسبب أوكرانيا.. لقاء مرتقب بين روبيو ولافروف

Lebanon 24
10-07-2025 | 00:24
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من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في ماليزيا، في وقت تتصاعد التوترات بين البلدين بسبب تكثيف موسكو هجماتها على كييف ووسط تساؤلات حول جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اتفاق سلام.
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ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع لافروف في كوالالمبور، حيث يحضران منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي، الذي يجمع الدول العشر الأعضاء في الآسيان وأهم شركائها الدبلوماسيين، بمن فيها روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة.
 
ويأتي الاجتماع بعد فترة وجيزة من استئناف الولايات المتحدة بعض شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، عقب توقف مؤقت، قيل إنه لمراجعة مخزون الذخيرة المحلي في البنتاغون، وهو التوقف الذي لاقى ترحيبا في موسكو. (العربية) 
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