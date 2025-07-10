وسط تصاعد التوترات بسبب أوكرانيا.. لقاء مرتقب بين روبيو ولافروف



Advertisement

ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع لافروف في كوالالمبور، حيث يحضران منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي، الذي يجمع الدول العشر الأعضاء في الآسيان وأهم شركائها الدبلوماسيين، بمن فيها والصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة. من المقرر أن يلتقي الأميركي ماركو روبيو نظيره الروسي لافروف، اليوم الخميس، في ماليزيا، في وقت تتصاعد التوترات بين البلدين بسبب تكثيف هجماتها على كييف ووسط تساؤلات حول جدية بشأن اتفاق سلام.ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع لافروف في كوالالمبور، حيث يحضران منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي، الذي يجمع الدول العشر الأعضاء في الآسيان وأهم شركائها الدبلوماسيين، بمن فيها والصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع بعد فترة وجيزة من استئناف بعض شحنات الأسلحة الدفاعية إلى ، عقب توقف مؤقت، قيل إنه لمراجعة مخزون الذخيرة المحلي في البنتاغون، وهو التوقف الذي لاقى ترحيبا في موسكو. (العربية)