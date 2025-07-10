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عربي-دولي

هل نقلت إيران اليورانيوم المخصب قبل ضربات واشنطن؟..تقرير مخابراتي إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:09
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قال مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس في تصريحات لـ"رويترز" حول الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية الشهر الماضي، إن معلومات المخابرات الإسرائيلية تفيد بأن اليورانيوم المخصب في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لم يُنقل قبل الضربات الأميركية.
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وأوضح بأنه "من الممكن الوصول إلى اليورانيوم المخصب في أصفهان لكن نقله سيكون صعبا".

وقد سبق المعلومات التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي، تأكيد فرنسي استخباراتي أيضاً، بأنّ مكونات برنامج إيران النووي تضررت بشدة، جراء القصف الأميركي.

وأكد رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر أن باريس لديها مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، لكنها غيرمؤكدَة.

إلا أن المسؤول الفرنسي نوه إلى أن بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء الغارات الأميركية والإسرائيلية، ما أعاد "جميع جوانب برنامج طهران النووي إلى الوراء لعدة أشهر"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن باريس لن تسمح بحصول طهران على سلاح نووي.
 
وتأتي التصريحات الفرنسية بعد أن أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تفاقم مزاج الغضب في طهران، ما جعلهم أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية.

وأشار المسؤولون الأوروبيون أيضا إلى أن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج النووي الإيراني بما يمنع تطوير طهران سلاح ذري بشكل سري وفق صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.
 
 
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