هل نقلت إيران اليورانيوم المخصب قبل ضربات واشنطن؟..تقرير مخابراتي إسرائيلي يكشف

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قال مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس في تصريحات لـ" " حول الضربات الأميركية على منشآت النووية الشهر الماضي، إن معلومات المخابرات تفيد بأن اليورانيوم المخصب في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لم يُنقل قبل الضربات الأميركية.وأوضح بأنه "من الممكن الوصول إلى اليورانيوم المخصب في أصفهان لكن نقله سيكون صعبا".وقد سبق المعلومات التي أشار إليها المسؤول ، تأكيد فرنسي استخباراتي أيضاً، بأنّ مكونات برنامج إيران تضررت بشدة، جراء القصف الأميركي.وأكد رئيس المخابرات الخارجية نيكولا ليرنر أن لديها مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها غيرمؤكدَة.إلا أن المسؤول الفرنسي نوه إلى أن بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء الأميركية والإسرائيلية، ما أعاد "جميع جوانب برنامج النووي إلى الوراء لعدة أشهر"، بحسب تعبيره.يأتي ذلك بعد أن أكد الفرنسي جان نويل في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن باريس لن تسمح بحصول طهران على سلاح نووي.