Advertisement

عربي-دولي

مهلة جديدة قبل "تزاف 12".. خطة الجيش الإسرائيلي تثير حفيظة الحريديم

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1389314-638877378227532315.jpg
Doc-P-1389314-638877378227532315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر مكتب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية رسالة بشأن خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة لتعزيز إجراءات التجنيد ضد المتخلفين عن الخدمة، ما أثار ردود فعل غاضبة من ممثلي الأحزاب الحريدية.
Advertisement
 
وقد وجهت الرسالة إلى المشاركين في اجتماع عقد يوم الأحد، حضرته المستشارة القانونية غالي بهراف-ميارا، ورئيس مديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، وعدد من كبار المسؤولين.

وذكرت الرسالة أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 25 تموز. ووفقا للتعليمات، سيكون أمام من يتلقون أمر تجنيد أولي مهلة شهرين ونصف للتوجه إلى مركز التجنيد، قبل إصدار ما يعرف بـ"تزاف 12"، الذي يمنعهم من مغادرة البلاد ويجعلهم عرضة للاعتقال عند أي مواجهة مع الشرطة.
 
وسيتم أيضا تعزيز الرقابة عند المعابر الحدودية ونقاط التفتيش داخل البلاد، مع تكثيف التنسيق بين الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وقد أقر مسؤولون عسكريون بأن أوامر التجنيد الموجهة إلى الحريديم لم تنفذ فعليا. وقال أحد المسؤولين في أيار: "لا نطبق أوامر التجنيد بحق المتدينين بالشكل الكافي. لا يوجد تقريبا أي تطبيق فعلي"، مضيفا: "لا نريد أن تقتحم وحدات الشرطة العسكرية مدن بني براك وموديعين عيليت وبيطار عيليت. نرغب في زيادة التنفيذ، لكن الأمر صعب". (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
تمديد مهلة تسليم سلاح "الحزب" وارتياح أميركي لما ينجزه الجيش
lebanon 24
10/07/2025 13:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش أعدّ خطة هجوم في حال تم إطلاق نار من لبنان
lebanon 24
10/07/2025 13:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيتم إرسال استدعاء لـ54 ألف من الحريديم خلال شهر تموز
lebanon 24
10/07/2025 13:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريديم يعلنون رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
10/07/2025 13:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-07-10
05:35 | 2025-07-10
05:30 | 2025-07-10
05:27 | 2025-07-10
05:18 | 2025-07-10
04:40 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24