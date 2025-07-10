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ارتفاع قتلى فيضانات تكساس.. والبحث جارٍ عن مفقودين

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:16
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ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية تكساس الأميركية إلى 120 قتيلا على الأقل، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية، الخميس، عن السلطات المحلية.
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وأوضحت السلطات أن ما لا يقل عن 96 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة كير وحدها، من بينهم 36 طفلا، العديد منهم في مخيم صيفي للفتيات.

ولا يزال 160 شخصا على الأقل في عداد المفقودين. 
 
وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن أكثر من 2200 فرد ما زالوا منتشرين.

وقال أبوت في بيان: "لا تزال ظروف الفيضانات الناجمة عن عواصف الأسبوع الماضي تؤثر على مناطق متعددة في كل أنحاء الولاية، بما في ذلك وسط تكساس ومنطقة هيل كانتري وبيج كانتري ووادي كونشو".
 
 
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