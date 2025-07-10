Advertisement

عربي-دولي

بعد إخفاقهم أثناء محاولة اغتيال ترامب.. إيقاف 6 من الخدمة السرية

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1389342-638877418851258643.png
Doc-P-1389342-638877418851258643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقف جهاز الخدمة السرية الأميركي 6 من أفراده عن العمل لمدد تتراوح بين 10 و 42 يومًا بدون أجر، وذلك بسبب إخفاقاتهم أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي في بتلر بولاية بنسلفانيا.
Advertisement

وذكر نائب مدير الجهاز، مات كوين، لشبكة "سي بي إس نيوز"، الأربعاء، أن هؤلاء العملاء لن يتم فصلهم، ولكن عند عودتهم للعمل، سيُعيّنون في مناصب ذات مسؤولية تشغيلية أقل.

وصرح كوين بأن الجهاز لن يلجأ إلى فصل هؤلاء العناصر، بل سيركز على معالجة الأسباب الجذرية والعيوب التي أدت إلى هذا الموقف. (العربية) 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني ينفي تورط بلاده بمحاولات اغتيال ترامب
lebanon 24
10/07/2025 13:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الخدمة السرية الأميركي: نستعد لتأمين مئات الآلاف خلال العرض العسكري بواشنطن
lebanon 24
10/07/2025 13:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجاته من محاولة اغتيال.. أول تعليق من المستشار السياسي للمرشد الإيراني
lebanon 24
10/07/2025 13:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مسيّرة تستهدف شقة في قلب طهران في ما يبدو أنّها "محاولة اغتيال"
lebanon 24
10/07/2025 13:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-07-10
05:35 | 2025-07-10
05:30 | 2025-07-10
05:27 | 2025-07-10
05:18 | 2025-07-10
04:40 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24