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عربي-دولي
بعد إخفاقهم أثناء محاولة اغتيال ترامب.. إيقاف 6 من الخدمة السرية
Lebanon 24
10-07-2025
|
03:55
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أوقف جهاز الخدمة السرية الأميركي 6 من أفراده عن العمل لمدد تتراوح بين 10 و 42 يومًا بدون أجر، وذلك بسبب إخفاقاتهم أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
العام الماضي في بتلر بولاية بنسلفانيا.
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وذكر نائب مدير الجهاز، مات
كوين
، لشبكة "
سي بي إس نيوز
"، الأربعاء، أن هؤلاء العملاء لن يتم فصلهم، ولكن عند عودتهم للعمل، سيُعيّنون في مناصب ذات مسؤولية تشغيلية أقل.
وصرح كوين بأن الجهاز لن يلجأ إلى فصل هؤلاء العناصر، بل سيركز على معالجة الأسباب الجذرية والعيوب التي أدت إلى هذا الموقف. (العربية)
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