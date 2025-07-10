اضطرابات مالية عالمية.. ماذا ينتظر الدولار؟

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قال بنك إن المستثمرين يسعون بشكل متزايد لحماية أنفسهم من خطر تراجع الدولار الأميركي خلال فترات التوتر في الاقتصاد العالمي.وبحسب البنك فهذه العملية من المرجح أن تكون تدريجية ولكن قد تؤدي إلى إضعاف قيمة العملة الأميركية.وفي تقريره نصف السنوي حول استقرار النظام المالي، حذّر البنك من أن خطر الهبوط الحاد في أسعار الأصول عالية المخاطر لا يزال مرتفعاً، خاصة بعد التعافي الذي أعقب قرار الرئيس الأميركي بتعليق مؤقت لزيادات الرسوم الجمركية الكبيرة، والتي كانت قد تسببت في هبوط الأسواق.وأشار البنك إلى أن النظام المالي أظهر قدرة على الصمود خلال موجة التقلبات التي تلت إعلان 2 نيسان عن زيادات ضخمة في الرسوم، إلا أن هذه الفترة أظهرت مجددًا تغيرًا في النمط التاريخي الذي كان يشهد عادةً قوة في الدولار الأمريكي خلال فترات التوتر.دمن ناحية أخرى، حذّر البنك من أن لا تزال عرضة لصدمة في سوق الاقتراض، مما يزيد من الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تحاول تحقيق توازن في الميزانية العامة.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة التليغراف ، يقول صناع السياسات إن أسواق السندات لا تزال هشة، وذلك بعد الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض الحكومي بسبب رسوم الجمركية التي أطلق عليها "يوم التحرير" في نيسان.وأشار تقرير البنك إلى أن عوائد السندات البريطانية (Gilt) ارتفعت مع عوائد السندات الأميركية، وقال المسؤولون إن الأزمة كان من الممكن أن تتفاقم لو لم يعلن ترامب عن تعليق مؤقت للرسوم لمدة 90 يومًا.وأوضح البنك أن "هذه الفترة الأخيرة تؤكد أن ترابط العالمية يمكن أن يؤدي إلى انتقال الضغط من سوق إلى آخر بسرعة كبيرة".وفي تحذير صارم، أشار التقرير إلى أن الحرب التجارية التي يقودها ترامب قد تؤدي إلى "انهيار طويل الأمد" في النظام المالي العالمي، مما سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم.ووفقا للتقرير، فإنه لا تزال تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا ترتفع، وسط تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد .وقفزت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بعد أن فشل كير ستارمر في دعم وزيرة ماليته المتأثرة بالبكاء خلال استجواب في ، مما أثار قلق الأسواق من احتمال أن يؤدي استبدالها إلى موجة اقتراض جديدة.وزادت تكاليف الاقتراض أكثر أمس الثلاثاء، بعد أن حذّر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) من أن تراجع طلب صناديق التقاعد على السندات طويلة الأجل قد يضيف فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في .ورغم أن البنك أشار إلى أن المستثمرين لم يبيعوا السندات البريطانية بشكل جماعي خلال الفترة الأخيرة من التقلبات، إلا أنه حذر من أن "الوضع كان قد يصبح أكثر توتراً لو استمرت فترة التقلب فترة أطول".وشدد على إلى أن أي عمليات بيع واسعة من قبل المؤسسات غير المصرفية قد تؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات.وقال ريتشارد هيوز، رئيس OBR، اليوم الأربعاء إن بريطانيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مستثمرين أجانب "متقلبين وغير موثوقين" مع تراجع شهية صناديق التقاعد المحلية للسندات البريطانية.وتحاول ريفز موازنة الميزانية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد استنزف نصف الفائض المتوقع لديها والبالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.وتزايدت التكهنات حول احتمال قيامها بفرض ضرائب إضافية في الخريف، بدعم من نواب حزب العمال وزعيم الحزب السابق اللورد كينوك، الذين يدعون إلى فرض ضرائب أعلى على .وفي سياق آخر، حذّر البنك من أن أسعار الطاقة لا تزال معرضة لصدمات، مشيرًا إلى أن مستويات تخزين في أقل من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من السنة، مما "يزيد احتمالية تقلب الأسعار" وقد يؤدي بدوره إلى رفع فواتير الكهرباء والغاز في بريطانيا. (العين)