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إقتصاد

خبر حزين لعشاق القهوة: الأسعار ترتفع بعد تهديد ترامب للبرازيل

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:45
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ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. (روسيا اليوم)
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