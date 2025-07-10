خبر حزين لعشاق القهوة: الأسعار ترتفع بعد تهديد ترامب للبرازيل

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ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأميركي بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على ، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس .وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت ، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. (روسيا اليوم)