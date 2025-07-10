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عربي-دولي

ليبيا.. ترحيل طوعي لمهاجرين مصريين غير شرعيين

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:15
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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم، اليوم الخميس، عبر مطار معيتيقة الدولي.
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وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن "المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية كانوا من ضِمن نُزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس"، مشيرا إلى "ترحيلهم لبلدهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها".
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في بيان أمس، الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري كدولة جوار مباشر.

وفي اتصال هاتفي مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أكد عبد العاطي دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأكد أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد عبد العاطي على أهمية توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة.

ونوه الوزير المصري بضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي وتحقيق التوافق الوطني بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقًا للمرجعيات والتي تتمثل في قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. (روسيا اليوم)
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