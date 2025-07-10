ليبيا.. ترحيل طوعي لمهاجرين مصريين غير شرعيين

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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ترحيل مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم، اليوم الخميس، عبر مطار معيتيقة الدولي.وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن "المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية كانوا من ضِمن نُزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق "، مشيرا إلى "ترحيلهم لبلدهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي لمخالفتهم القوانين المعمول بها".وفي سياق آخر، أكد المصري بدر ، في بيان أمس، الأولوية التي يمثلها الملف بالنسبة للأمن القومي المصري كدولة جوار مباشر.وفي اتصال هاتفي مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أكد عبد العاطي دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.وأكد أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.وشدد عبد العاطي على أهمية توحيد الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود .ونوه الوزير المصري بضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي وتحقيق التوافق الوطني بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقًا للمرجعيات والتي تتمثل في قرارات واتفاق الصخيرات، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. (روسيا اليوم)