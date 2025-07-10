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برلماني أوكراني: التعبئة القسرية في البلاد تحولت إلى مطاردة

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:23
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أكد عضو البرلمان الأوكراني غيورغي مازوراشو، أن ممثلي مكاتب التجنيد العسكرية وضباط الشرطة يلاحقون الشبان فعليا في إطار التعبئة القسرية ما سبب استياء شديدا بين المواطنين.
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وأوضح غيورغي مازوراشو، أن "التصرفات المشينة من قبل موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة تجاه الشباب خلال فعاليات التعبئة تسبب استياء شديدا بين المواطنين".

وقال مازوراشو: "ستكون مراكز التجنيد الإقليمية (مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في أوكرانيا) هيئة مفيدة خلال فترة الأحكام العرفية، وخلال الحرب، إذا ما بحثت بكفاءة ومهنية عن مواطنين مؤهلين بالفعل، وقادرين على الخدمة".

وأضاف: "إن ما يفعلونه الآن بالتعاون مع الشرطة يُضرّ بقضية الدفاع. إنهم في جوهرهم يطاردون المواطنين الأوكرانيين، كما نعتقد جميعا أن هذا يُثير مشاعر سلبية للغاية، بل ويصل إلى حد الكراهية تجاه الوطن".

وأكد أن "أغلبية الناس يضطرون إلى الاختباء على وجه التحديد بسبب الممارسة المخزية المتمثلة في التعبئة القسرية".

كما أشار إلى أن "ما يفعلونه متسترين وراء ما يسمى بأعمال التعبئة، أمرٌ فظيع. وهذا له تأثير سلبي للغاية على مزاج المواطنين أنفسهم وعلى الاقتصاد والعواقب وخيمة للغاية وواسعة النطاق على القدرة الدفاعية".
(روسيا اليوم)
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