إسرائيل تعلن اغتيال قائد "كتيبة جباليا" في حماس.. وغارة على مدرسة تؤوي نازحين

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وذكرت هيئة البث أن الغارة استهدفت نصر في جباليا، في وقت أكدّت فيه مصادر فلسطينية أن الضربة الجوية استهدفت مدرسة " " التي كانت تؤوي نازحين، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم نصر وزوجته وشقيقته وزوجها وأبناؤهم.ولم تصدر حركة "حماس" أي بيان رسمي بشأن اغتيال نصر حتى الآن، وسط سياسة تكتم معتادة من الحركة حول مقتل قادتها الميدانيين.