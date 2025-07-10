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إسرائيل تعلن اغتيال قائد "كتيبة جباليا" في حماس.. وغارة على مدرسة تؤوي نازحين

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:21
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، عن أن الجيش الإسرائيلي اغتال إياد عمران نصر، قائد ما تُعرف بـ"كتيبة جباليا" في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك خلال غارة جوية على شمال قطاع غزة.
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارة استهدفت نصر في جباليا، في وقت أكدّت فيه مصادر فلسطينية أن الضربة الجوية استهدفت مدرسة "حليمة السعدية" التي كانت تؤوي نازحين، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم نصر وزوجته وشقيقته وزوجها وأبناؤهم.
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ولم تصدر حركة "حماس" أي بيان رسمي بشأن اغتيال نصر حتى الآن، وسط سياسة تكتم معتادة من الحركة حول مقتل قادتها الميدانيين.

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