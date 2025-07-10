ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على كندا.. ويهدد الشركاء التجاريين

في تصعيد جديد لحربه التجارية، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أن الولايات المتحدة
ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية، اعتباراً من 1 آب المقبل، محذرًا من زيادتها في حال ردّت كندا
بإجراءات انتقامية.
وفي رسالة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي، أبلغ ترامب
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
بالقرار، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تجارية جديدة تستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي.
كما كشف ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News، عن نيّته فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 إلى 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، مشددًا على أن واشنطن
"لن ترسل إشعارًا للجميع، بل ستبدأ التنفيذ مباشرة".
وأكد أن دولًا مثل اليابان
وكوريا الجنوبية تواجه بالفعل تعريفات جديدة، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، في إطار توسعة واضحة لنطاق المواجهة الاقتصادية مع الشركاء التقليديين.
وأثارت تصريحات ترامب موجة من القلق في عدة دول، لا سيما أستراليا
، التي أعربت حكومتها عن رفضها المساس بنزاهة نظام المزايا الدوائية المحلي من أجل إبرام اتفاق تجاري مع إدارة ترامب
، في ظل تلويحه برسوم على صادرات الأدوية.
وتعد هذه الخطوات جزءًا من أجندة ترامب التجارية الرامية إلى إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلا أنها تواجه انتقادات داخلية ودولية متزايدة بسبب آثارها المحتملة على الاستقرار التجاري العالمي.