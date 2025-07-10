ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على كندا.. ويهدد الشركاء التجاريين

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في تصعيد جديد لحربه التجارية، أعلن الرئيس الأميركي السابق أن ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية، اعتباراً من 1 آب المقبل، محذرًا من زيادتها في حال ردّت بإجراءات انتقامية.وفي رسالة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي، أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك بالقرار، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تجارية جديدة تستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي.كما كشف ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News، عن نيّته فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 إلى 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، مشددًا على أن "لن ترسل إشعارًا للجميع، بل ستبدأ التنفيذ مباشرة".وأكد أن دولًا مثل وكوريا الجنوبية تواجه بالفعل تعريفات جديدة، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، في إطار توسعة واضحة لنطاق المواجهة الاقتصادية مع الشركاء التقليديين.وأثارت تصريحات ترامب موجة من القلق في عدة دول، لا سيما ، التي أعربت حكومتها عن رفضها المساس بنزاهة نظام المزايا الدوائية المحلي من أجل إبرام اتفاق تجاري مع ، في ظل تلويحه برسوم على صادرات الأدوية.وتعد هذه الخطوات جزءًا من أجندة ترامب التجارية الرامية إلى إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلا أنها تواجه انتقادات داخلية ودولية متزايدة بسبب آثارها المحتملة على الاستقرار التجاري العالمي.