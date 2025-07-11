بالأرقام.. هذا حجم خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة

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أكد الجيش الجمعة، مقتل ضابط في جنوبي ، أمس الخميس.وقال الجيش إن الضابط القتيل هو النقيب ريعي بيران البالغ من العمر 21 عاما، وكان يعمل في وحدة استطلاع تابعة للواء غولاني.وحسب الجيش الإسرائيلي، قتل بيران عندما أصيب بلغم.ومنذ استئناف حرب غزة في 18 آذار الماضي بعد وقف إطلاق النار الأخير، قتل 41 عسكريا إسرائيليا في القطاع، وفقا للجيش.بينما قتل 890 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، حسب تقارير صحفية نقلا عن بيانات رسمية. (سكاي نيوز)