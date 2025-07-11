قضية "فرض الأحكام العرفية".. الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض المثول أمام المحققين

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امتنع الرئيس الكوري الجنوبي السابق المعتقل، عن الحضور أمام مستشار التحقيق الخاص للاستجواب بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول.وقال محامو يون في إشعار للصحافة إن مسؤولين من مركز احتجاز سيئول، حيث يحتجز يون منذ اعتقاله في وقت مبكر من يوم الخميس، سلموا سببا مكتوبا للغياب إلى فريق المستشار الخاص جو أون سوك قبل جلسة الاستجواب المقررة في الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الجمعة.وأكد فريق المستشار الخاص غياب يون المخطط له، مشيرا إلى أنه استند إلى أسباب صحية.وأمس الخميس، أيدت محكمة كورية جنوبية القبض على الرئيس السابق يول بسبب فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر، حيث قبلت زعم المدعي الخاص بأن هناك "خطورة من تخريبه للأدلة".