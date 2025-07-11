مبعوث ترامب يزور أوكرانيا الإثنين

أفاد موقع "Live News" الأوكراني أن للرئيس الأميركي إلى ، أعلن أنه سيصل إلى في زيارة يوم 14 .

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وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأميركي الخاص، سيمكث أسبوعا كاملا في أوكرانيا. (روسيا اليوم)