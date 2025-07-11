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مبعوث ترامب يزور أوكرانيا الإثنين

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:15
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أفاد موقع "Live News" الأوكراني أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، أعلن أنه سيصل إلى كييف في زيارة يوم 14 تموز.
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وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأميركي الخاص، سيمكث أسبوعا كاملا في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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