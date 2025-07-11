عن "حزب الله"... ماذا قال مستشار خامنئي؟

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وحسب وكالة "تسنيم" للأنباء فقد وصف لاريجاني ومجلس الأمن بـ"مسرح للتهريج والسخرية"، مؤكدا أن النظرية الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي تعتمد على مبدأ "إما الاستسلام أو خوض الحرب".وقال مستشار : "لقد احدثوا ضجيجا بأن وحزب الله تم تدميرهما، لكن حماس لا تزال حية وتقوم بتنفيذ العمليات ضد العدو".وشدد لاريجاني على أن وترامب "لا يدركان عظمة الأمة ".