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عربي-دولي

عن "حزب الله"... ماذا قال مستشار خامنئي؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:25
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أعلن مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أن طهران تدرس حاليا رسائل تلقتها من واشنطن بشأن إمكانية استئناف المفاوضات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إيران فقدت الثقة تماما في الولايات المتحدة الأميركية بعد الحرب الأخيرة.
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وحسب وكالة "تسنيم" للأنباء فقد وصف لاريجاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"مسرح للتهريج والسخرية"، مؤكدا أن النظرية الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتمد على مبدأ "إما الاستسلام أو خوض الحرب".


وقال مستشار خامنئي: "لقد احدثوا ضجيجا بأن حماس وحزب الله تم تدميرهما، لكن حماس لا تزال حية وتقوم بتنفيذ العمليات ضد العدو".

وشدد لاريجاني على أن نتنياهو وترامب "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية".
 
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