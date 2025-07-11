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عربي-دولي
رقم غامض وتغريدة واحدة بالفارسي.. "الموساد" الإسرائيلي يربك الإيرانيين (صورة)
Lebanon 24
11-07-2025
|
12:48
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أثار جهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
"
الموساد
" موجة من الجدل والتكهنات، بعد نشره تغريدة غامضة على حسابه الناطق بالفارسية في منصة "إكس"، احتوت فقط على سلسلة أرقام: "12.102.290.590.652" دون أي شرح أو سياق.
12.102.290.590.652
— Mossad Farsi (@MossadSpokesman)
July 10, 2025
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التغريدة المثيرة فتحت باب التفسيرات والتساؤلات لدى المتابعين، لا سيما في
إيران
، حيث تساءل كثيرون عن دلالات هذه الأرقام، وهل تحمل رسائل مشفّرة أو تهديدًا ضمنيًا. وفيما رأى البعض فيها "رمزًا استخباراتيًا مشفرًا"، اعتبر آخرون أنها جزء من حرب نفسية رقمية يقودها الموساد عبر الفضاء الإلكتروني.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الموساد وسائل التواصل لنشر رسائل غامضة ومربكة. ففي وقت سابق، نشر الحساب ذاته تغريدة تقول: "كنا نتوقع هذا، ولكن ليس إلى هذا الحد! مئات من جنود وضباط
الحرس الثوري
، الذين سئموا من النظام، يتواصلون معنا. نعدكم بالتواصل معكم - يرجى الصبر."
ويُنظر إلى هذا الأسلوب على أنه جزء من إستراتيجية دعائية واستخباراتية هجينة، تستخدم المنصات الرقمية لزعزعة الثقة داخل الأنظمة المستهدفة، وخلق أجواء من القلق والتشكيك في الولاءات الداخلية.
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