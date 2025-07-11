Advertisement

عربي-دولي

ترامب أعلنها.. خطة أميركية لتسليم أسلحة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
11-07-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1390043-638878638563913923.jpg
Doc-P-1390043-638878638563913923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ خطة لتزويد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالأسلحة، بهدف نقلها لاحقًا إلى أوكرانيا، وذلك في إطار دعم كييف لمواجهة التصعيد الروسي المستمر، دون الانخراط المباشر في الصراع.
Advertisement

وفي مقابلة مع شبكة "NBC"، قال ترامب مساء الخميس: "نقوم بإرسال الأسلحة إلى الناتو، وهو من يدفع الثمن بالكامل بنسبة 100%. بعد ذلك، يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، ونحن لا نتدخل في ذلك مباشرة."

أما وزير الخارجية ماركو روبيو، فأوضح الجمعة أن بعض الأسلحة الأميركية المطلوبة من قبل أوكرانيا متوفرة حاليًا لدى الحلفاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أنه يمكن نقلها بسرعة إلى كييف، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة.

هذا التوجه يأتي في إطار إستراتيجية غربية حذرة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، مع تفادي أي مواجهة مباشرة مع روسيا، التي كثفت مؤخرًا من ضرباتها على البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة في الأراضي الأوكرانية.

من جهة أخرى، عبّر بعض مناصري ترامب عن امتعاضهم من هذه الخطوة، معتبرين أنهم لم يمنحوه تفويضًا لمواصلة دعم عسكري إضافي لكييف، وفقًا لما نقلته صحيفة التايمز البريطانية.

ويرى مراقبون دوليون أن الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة قد يُرتّب تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على أوروبا نفسها، ويهدد بمزيد من التوتر داخل الحلف الغربي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مصادر أميركية لرويترز: الجيش الأميركي يقوم بتسليم قذائف مدفعية وأسلحة أخرى لأوكرانيا
lebanon 24
12/07/2025 00:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: ترامب وزيلينسكي يبحثان في اتصال هاتفي قرار وقف تسليم الأسلحة الأميركية
lebanon 24
12/07/2025 00:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا بعد حجب أسلحة أميركية: مستعدون لشراء أو استئجار أنظمة دفاع
lebanon 24
12/07/2025 00:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عن إعلان وليد جنبلاط تسليم سلاحه: لسانه أقوى سلاح (mtv)
lebanon 24
12/07/2025 00:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-07-11
16:36 | 2025-07-11
16:29 | 2025-07-11
16:11 | 2025-07-11
15:53 | 2025-07-11
15:41 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24