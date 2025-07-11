ترامب أعلنها.. خطة أميركية لتسليم أسلحة إلى أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو، أن بدأت بتنفيذ خطة لتزويد (الناتو) بالأسلحة، بهدف نقلها لاحقًا إلى ، وذلك في إطار دعم لمواجهة التصعيد الروسي المستمر، دون الانخراط المباشر في الصراع.وفي مقابلة مع شبكة "NBC"، قال مساء الخميس: "نقوم بإرسال الأسلحة إلى الناتو، وهو من يدفع الثمن بالكامل بنسبة 100%. بعد ذلك، يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، ونحن لا نتدخل في ذلك مباشرة."أما ماركو روبيو، فأوضح الجمعة أن بعض الأسلحة الأميركية المطلوبة من قبل أوكرانيا متوفرة حاليًا لدى الحلفاء ، مشيرًا إلى أنه يمكن نقلها بسرعة إلى كييف، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة.هذا التوجه يأتي في إطار إستراتيجية غربية حذرة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، مع تفادي أي مواجهة مباشرة مع ، التي كثفت مؤخرًا من ضرباتها على البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة في الأراضي .من جهة أخرى، عبّر بعض مناصري ترامب عن امتعاضهم من هذه الخطوة، معتبرين أنهم لم يمنحوه تفويضًا لمواصلة دعم عسكري إضافي لكييف، وفقًا لما نقلته صحيفة التايمز .ويرى مراقبون دوليون أن الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة قد يُرتّب تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على نفسها، ويهدد بمزيد من التوتر داخل الحلف . (العربية)