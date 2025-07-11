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14 جريحًا في حلب.. سوريا تكشف ملابسات انفجار مستودع ذخائر سري

Lebanon 24
11-07-2025 | 14:01
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كشف المكتب الصحفي لمحافظة حلب السورية عن ملابسات الانفجار الذي وقع داخل مستودع سري تحت الأرض في منطقة النيرب، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا.
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وأوضح المكتب في بيان أن الانفجار حدث عند الساعة 16:45 من عصر اليوم الجمعة، داخل مستودع يحتوي على ذخائر قديمة تعود لمخلفات النظام السابق، وذلك في موقع كتيبة الدفاع الجوي السابقة بمنطقة النيرب شرق حلب.

وأدى الانفجار إلى إصابة 14 مدنيًا بجروح متفاوتة، حيث تدخلت فرق الدفاع المدني فورًا وقدمت الإسعافات الأولية، ثم نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتفاصيله، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.

وأكدت محافظة حلب متابعتها الحثيثة للحادث، والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وأمنهم. (روسيا اليوم)
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