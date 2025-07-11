حرائق شمال اللاذقية تلتهم 15 ألف هكتار ومخاوف من اتساع الكارثة

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امتدت الحرائق المشتعلة في المناطق الجبلية والحرجية ، لتغطي نحو 15 ألف هكتار، وسط مخاوف من اتساع رقعتها، وفق تقرير صادر عن والكوارث في الحكومة الانتقالية.وأشار التقرير إلى أن جهود الإخماد مستمرة بمشاركة أكثر من 150 فرقة إطفاء ودفاع مدني ووحدات تطوعية، إضافة إلى 300 سيارة إطفاء وعشرات الآليات الهندسية الثقيلة، التي تُستخدم لعزل مناطق الغابات وإنشاء حواجز لوقف انتشار النيران.وتشارك في العمليات فرق إطفاء من والأردن، فيما يُنتظر وصول وحدات دعم من خلال الساعات المقبلة. كما تمّ استقدام 16 طائرة إطفاء جوية من تركيا، ، ولبنان للمساعدة في السيطرة على النيران.ورغم التعبئة الواسعة، يُحذّر التقرير من أن الرياح القوية، إضافة إلى وجود ألغام وذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب، تُعيق حركة الفرق وتُفاقم من صعوبة احتواء الحريق. (العربية)