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عربي-دولي
حرائق شمال اللاذقية تلتهم 15 ألف هكتار ومخاوف من اتساع الكارثة
Lebanon 24
11-07-2025
|
15:17
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امتدت الحرائق المشتعلة في المناطق الجبلية والحرجية
شمال محافظة
اللاذقية
، لتغطي نحو 15 ألف هكتار، وسط مخاوف من اتساع رقعتها، وفق تقرير صادر عن
وزارة الطوارئ
والكوارث في الحكومة
السورية
الانتقالية.
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وأشار التقرير إلى أن جهود الإخماد مستمرة بمشاركة أكثر من 150 فرقة إطفاء ودفاع مدني ووحدات تطوعية، إضافة إلى 300 سيارة إطفاء وعشرات الآليات الهندسية الثقيلة، التي تُستخدم لعزل مناطق الغابات وإنشاء حواجز لوقف انتشار النيران.
وتشارك في العمليات فرق إطفاء من
تركيا
والأردن، فيما يُنتظر وصول وحدات دعم من
العراق
خلال الساعات المقبلة. كما تمّ استقدام 16 طائرة إطفاء جوية من تركيا،
الأردن
، ولبنان للمساعدة في السيطرة على النيران.
ورغم التعبئة الواسعة، يُحذّر التقرير من أن الرياح القوية، إضافة إلى وجود ألغام وذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب، تُعيق حركة الفرق وتُفاقم من صعوبة احتواء الحريق. (العربية)
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