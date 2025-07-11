Advertisement

عربي-دولي

عن سوريا... ماذا قال برّاك؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1390085-638878723789639212.jpg
Doc-P-1390085-638878723789639212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، اليوم الجمعة، أن "قسد تشعر أن على واشنطن التزامًا تجاهها لكننا لسنا ملزمين إذا لم يكونوا منطقيين".
Advertisement


أضاف: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان شجاعًا بمنح سوريا فرصة وما حدث منذ تدخل الغرب و"سايكس بيكو" لم يكن جيدًا".
مواضيع ذات صلة
عن براك والسلاح... ماذا قال عمار؟
lebanon 24
12/07/2025 03:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل قال برّاك كل ما لديه؟
lebanon 24
12/07/2025 03:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في قصر الشعب بدمشق (تلفزيون سوريا)
lebanon 24
12/07/2025 03:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
براك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا: هذا خيال
lebanon 24
12/07/2025 03:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:34 | 2025-07-11
16:49 | 2025-07-11
16:36 | 2025-07-11
16:29 | 2025-07-11
16:11 | 2025-07-11
15:53 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24