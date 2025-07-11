عن سوريا... ماذا قال برّاك؟

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أعلن المبعوث الأميركي إلى توم برّاك، اليوم الجمعة، أن "قسد تشعر أن على التزامًا تجاهها لكننا لسنا ملزمين إذا لم يكونوا منطقيين".أضاف: "الرئيس الأميركي كان شجاعًا بمنح سوريا فرصة وما حدث منذ تدخل الغرب و" " لم يكن جيدًا".