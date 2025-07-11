تحذير.. غزة على حافة المجاعة

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حذّرت منظمة "أطباء " من تفاقم أزمة الجوع في ، مشيرةً إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات سوء التغذية، وسط استمرار القتال العنيف والقيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.وقالت المنظمة، وفق ما نقلته وكالة ، إن فرقها الميدانية رصدت "ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في حالات سوء التغذية الحاد" بين سكان القطاع، مشيرةً إلى أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.وتقدم المنظمة حالياً العلاج الخارجي لأكثر من 700 امرأة حامل ومرضعة، إلى جانب نحو 500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد أو متوسط، وذلك في مركزين صحيين تابعين لها في مدينة غزة وبلدة المواصي الساحلية.ووفقاً للبيانات، تضاعف عدد حالات سوء التغذية في مركز غزة أربع مرات تقريباً خلال أقل من شهرين، إذ ارتفع من 293 حالة في أيار إلى 983 حالة بحلول أوائل . ومن بين هذه الحالات، سُجّلت 326 إصابة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً.أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، إن "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها هذا العدد الكبير من حالات سوء التغذية في غزة"، مؤكداً أن الأزمة "نتيجة مباشرة للقيود المفروضة على دخول المواد الغذائية"، وأضاف: "تجويع السكان في غزة أمر متعمد، ويمكن وضع حد له فوراً إذا سُمح بإدخال كميات كافية من الغذاء". (ارم نيوز)