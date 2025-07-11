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عربي-دولي
بعد وفاة عامل اثر مداهمة لمهاجرين بمزرعة في كاليفورنيا.. قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات العشوائية
Lebanon 24
11-07-2025
|
23:27
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أمرت قاضية اتحادية
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية
كاليفورنيا
، ومن بينها
لوس أنجلوس
.
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وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي متهمة
إدارة الرئيس
ترامب
باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين.
ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين
الأميركيين
، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.
وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة.
ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامي في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.
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