Advertisement

عربي-دولي

بعد وفاة عامل اثر مداهمة لمهاجرين بمزرعة في كاليفورنيا.. قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات العشوائية

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1390152-638878985653863264.jpg
Doc-P-1390152-638878985653863264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس.
Advertisement

وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين.

ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.

وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة.

ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامي في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.
مواضيع ذات صلة
إدارة ترامب تنتقد حاكم كاليفورنيا: أغرقنا بالمهاجرين
lebanon 24
12/07/2025 11:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ولاية كاليفورنيا تقاضي ترامب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس
lebanon 24
12/07/2025 11:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعي العام لولاية كاليفورنيا: نحن نقاضي الرئيس ترامب على خلفية نشر الحرس الوطني في الولاية
lebanon 24
12/07/2025 11:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب بسبب إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس
lebanon 24
12/07/2025 11:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-07-12
04:21 | 2025-07-12
04:15 | 2025-07-12
04:04 | 2025-07-12
03:55 | 2025-07-12
03:54 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24