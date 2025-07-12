مفاوضات الدوحة بين إسرائيل وحماس مستمرة رغم الجمود في الملفات.. هذا ما كشفته مصادر فلسطينية

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كشفت مصادر فلسطينية لـ"العربية" و"الحدث" أن المفاوضاتِ غيرَ المباشرة والمقامة في بين وحماس مستمرةٌ رغم الجمود الحاصل في مناقشة الملفات المطروحة.وأشارت المصادر إلى أن ملف الانسحابِ من محورِ فيلادلفي سيؤَجَلُ حتى زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف المرتقبة للعاصمةِ .وأوضحت المصادر أن المفاوضاتِ غيرَ المباشرة والمقررة اليوم السبت، ستتركزُ حولَ قضايا تتعلقُ بالأسرى وآلياتِ دخولِ المساعداتِ لقطاعِ غزة.إلى ذلك أفاد إعلام إسرائيلي، نقلاً عن مصادر، أنه لا تقدم في المفاوضات بالدوحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم الانسحاب الإسرائيلي من لا يزال نقطة الخلاف، وأن هناك ضغوط أميركية على لتأجيل بحث حجم ونطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة حاليا.من جهتها، أعلنت الممثلةُ لشؤونِ السياسةِ الخارجية والأمنية بالاتحاد كايا كالاس أن إسرائيل وافقت على خطوات مهمة لتحسينِ الوضعِ الإنساني في غزة.وأضافت كالاس في بيان أن إسرائيل وافقت على زيادةٍ كبيرة في عددِ شاحنات المساعدات التي تدخلُ قطاعَ غزة يوميا وعلى فتحِ عدد من المعابر الحدودية الإضافية وإعادة فتحِ طرقِ دخول المساعدات. هذا بالإضافة إلى تمكينِ توزيعِ الإمدادات الغذائية التي تشملُ المخابزَ والمطابخَ العامة.وتشملُ الإجراءاتِ الإضافيةَ استئنافِ توصيلِ الوقود، كما أوضحت كايا كالاس أن هذه الإجراءات "سيتم تنفيذُها خلال الأيامِ المقبلة"، على حد قولها.إلى ذلك وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني أن الاتفاق الجديد مع إسرائيل لا يشمل مؤسسة غزة الإنسانية. وأكد العوني أن وكالات والمنظمات غير الحكومية ستتولى تسليم الإمدادات.في السياق ذاته، حذّرت منظمةُ أطباء بلا حدود في غزة من ارتفاعٍ حادٍ وغيرِ مسبوقٍ في معدلات سوء التغذية، مشيرةً إلى أن عدد الحالات تضاعَفَ نحوَ 4 مراتٍ خلالَ أقل من شهرين.(العربية)