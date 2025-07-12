29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
15
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حصيلة هجوم الحوثيين على السفينة "إترنيتي سي" ترتفع إلى 4 قتلى
Lebanon 24
12-07-2025
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت قوة بحرية تابعة للاتحاد
الأوروبي
، الجمعة، إن أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها وأغرقها الحوثيون قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع باتوا في عداد القتلى، فيما تستمر عمليات البحث في
البحر الأحمر
.
Advertisement
وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية
وكالة الأنباء
الفرنسية
، نقلاً عن
شركة خاصة
تجري عمليات بحث وإنقاذ، بأن "15 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. والضحايا الأربع المفترضون هم من أفراد الطاقم المفقودين".
وهاجم الحوثيون، الاثنين، سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قبالة
مدينة الحديدة
الساحلية لمدة يومين قبل إغراقها.
وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه على سفن شحن في الممر المائي الحيوي خلال أيام قليلة بعد أشهر من الانقطاع، ما يمثل استئنافاً لحملة الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: أميركا تتهم الحوثيين بخطف أفراد من طاقم السفينة "إترنيتي سي"
Lebanon 24
أ ف ب: أميركا تتهم الحوثيين بخطف أفراد من طاقم السفينة "إترنيتي سي"
12/07/2025 11:28:15
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة إترنيتي سي بزورق مسير و6 صواريخ ما أدى لغرقها
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا السفينة إترنيتي سي بزورق مسير و6 صواريخ ما أدى لغرقها
12/07/2025 11:28:15
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون: نضمن معاملة إنسانية لمن تم إنقاذهم من سفينة "إترنيتي سي"
Lebanon 24
الحوثيون: نضمن معاملة إنسانية لمن تم إنقاذهم من سفينة "إترنيتي سي"
12/07/2025 11:28:15
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق السفينة "إنترنيتي" ومقتل 4 من طاقمها إثر هجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
Lebanon 24
غرق السفينة "إنترنيتي" ومقتل 4 من طاقمها إثر هجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
12/07/2025 11:28:15
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاوضات مفخّخة… غزّة ما بين الخرائط والنار
Lebanon 24
مفاوضات مفخّخة… غزّة ما بين الخرائط والنار
04:00 | 2025-07-12
12/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
Lebanon 24
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
04:23 | 2025-07-12
12/07/2025 04:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في غزة.. منظمة تكشف عدد الأطفال الذين يُقتلون يومياً!
Lebanon 24
في غزة.. منظمة تكشف عدد الأطفال الذين يُقتلون يومياً!
04:21 | 2025-07-12
12/07/2025 04:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في تدريبات بالذخيرة الحية.. تايوان تنشر صواريخ "هيمارس" الأميركية
Lebanon 24
في تدريبات بالذخيرة الحية.. تايوان تنشر صواريخ "هيمارس" الأميركية
04:15 | 2025-07-12
12/07/2025 04:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر اقتراب حرائق الساحل من الحدود.. سوريا تغلق معبرا مع تركيا
Lebanon 24
إثر اقتراب حرائق الساحل من الحدود.. سوريا تغلق معبرا مع تركيا
04:04 | 2025-07-12
12/07/2025 04:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
13:37 | 2025-07-11
11/07/2025 01:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
14:10 | 2025-07-11
11/07/2025 02:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي تعرفوا إلى عريسها (صور)
04:41 | 2025-07-11
11/07/2025 04:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
15:25 | 2025-07-11
11/07/2025 03:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "المالية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "المالية".. هذا ما جاء فيه
06:17 | 2025-07-11
11/07/2025 06:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2025-07-12
مفاوضات مفخّخة… غزّة ما بين الخرائط والنار
04:23 | 2025-07-12
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
04:21 | 2025-07-12
في غزة.. منظمة تكشف عدد الأطفال الذين يُقتلون يومياً!
04:15 | 2025-07-12
في تدريبات بالذخيرة الحية.. تايوان تنشر صواريخ "هيمارس" الأميركية
04:04 | 2025-07-12
إثر اقتراب حرائق الساحل من الحدود.. سوريا تغلق معبرا مع تركيا
03:55 | 2025-07-12
بانتظار وقف النار.. غارات إسرائيلية عنيفة تودي بحياة 16 شهيدًا فلسطينيًا!
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
12/07/2025 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24