حصيلة هجوم الحوثيين على السفينة "إترنيتي سي" ترتفع إلى 4 قتلى

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قالت قوة بحرية تابعة للاتحاد ، الجمعة، إن أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها وأغرقها الحوثيون قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع باتوا في عداد القتلى، فيما تستمر عمليات البحث في .وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية ، نقلاً عن تجري عمليات بحث وإنقاذ، بأن "15 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. والضحايا الأربع المفترضون هم من أفراد الطاقم المفقودين".وهاجم الحوثيون، الاثنين، سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قبالة الساحلية لمدة يومين قبل إغراقها.وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه على سفن شحن في الممر المائي الحيوي خلال أيام قليلة بعد أشهر من الانقطاع، ما يمثل استئنافاً لحملة الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.