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حصيلة هجوم الحوثيين على السفينة "إترنيتي سي" ترتفع إلى 4 قتلى

Lebanon 24
12-07-2025 | 00:28
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قالت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها وأغرقها الحوثيون قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع باتوا في عداد القتلى، فيما تستمر عمليات البحث في البحر الأحمر.
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وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن شركة خاصة تجري عمليات بحث وإنقاذ، بأن "15 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. والضحايا الأربع المفترضون هم من أفراد الطاقم المفقودين".

وهاجم الحوثيون، الاثنين، سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة الساحلية لمدة يومين قبل إغراقها.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه على سفن شحن في الممر المائي الحيوي خلال أيام قليلة بعد أشهر من الانقطاع، ما يمثل استئنافاً لحملة الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
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