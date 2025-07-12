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عربي-دولي
نتنياهو يهدد: سنضرب إيران في هذه الحالة
Lebanon 24
12-07-2025
|
02:34
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كشفت صحيفة
وول ستريت جورنال
الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليينـ أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
أبلغ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال زيارته الأخيرة إلى
البيت الأبيض
أن
تل أبيب
ستنفذ ضربات عسكرية ضد
إيران
إذا استأنفت مساعيها لامتلاك سلاح نووي.
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وأشارت الصحيفة إلى أن
ترامب
أكد لنتنياهو أنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع
طهران
، لكنه لن يعارض الخطة
الإسرائيلية
.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول
إسرائيل
قوله بأن تل أبيب ستتخذ قرارها بناء على مدى جدية المحاولة
الإيرانية
لإعادة إحياء برنامجها
النووي
، وشدد على أن تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لاستئناف الضربات ضد طهران.
وأفاد التقرير أن الرئيس الأميركي يأمل في استخدام التهديد بمزيد من الهجمات لإقناع إيران بالتوقيع على اتفاق يمنعها من تطوير قنبلة ذرية.
لكنه يقول أيضا إن نتنياهو قد يواجه ضغوطا من ترامب لعدم ضرب إيران من أجل الحفاظ على المحادثات الدبلوماسية، بينما نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لن تطلب بالضرورة ضوءا أخضر أميركيا صريحا قبل الهجوم.
وقال المسؤول أيضا إن إسرائيل قادرة على منع إيران من الاندفاع نحو الأسلحة النووية على المدى
القصير
، ولديها أيضا معلومات استخباراتية حول الأماكن التي يمكن أن تحاول طهران سرا استئناف برنامجها النووي.
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