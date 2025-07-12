نتنياهو يهدد: سنضرب إيران في هذه الحالة

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كشفت صحيفة الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليينـ أن بنيامين أبلغ الرئيس الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى أن ستنفذ ضربات عسكرية ضد إذا استأنفت مساعيها لامتلاك سلاح نووي.وأشارت الصحيفة إلى أن أكد لنتنياهو أنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع ، لكنه لن يعارض الخطة .ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله بأن تل أبيب ستتخذ قرارها بناء على مدى جدية المحاولة لإعادة إحياء برنامجها ، وشدد على أن تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لاستئناف الضربات ضد طهران.وأفاد التقرير أن الرئيس الأميركي يأمل في استخدام التهديد بمزيد من الهجمات لإقناع إيران بالتوقيع على اتفاق يمنعها من تطوير قنبلة ذرية.لكنه يقول أيضا إن نتنياهو قد يواجه ضغوطا من ترامب لعدم ضرب إيران من أجل الحفاظ على المحادثات الدبلوماسية، بينما نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لن تطلب بالضرورة ضوءا أخضر أميركيا صريحا قبل الهجوم.وقال المسؤول أيضا إن إسرائيل قادرة على منع إيران من الاندفاع نحو الأسلحة النووية على المدى ، ولديها أيضا معلومات استخباراتية حول الأماكن التي يمكن أن تحاول طهران سرا استئناف برنامجها النووي.