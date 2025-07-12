تحذير من موسكو لواشنطن.. هذا مضمونه

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حذرت وحلفاءها، اليوم السبت، من افتعال تهديدات لأمن وكوريا الشمالية.جاء التحذير على لسان الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هوي، مشدداً على أن موسكو تعتزم تقديم المساعدة في الحوار بين بيونغ يانغ وسيول -عاصمة كوريا الجنوبية- "فقط في التي تهم كوريا الشمالية"، بحسب تعبيره.وقال في إطار إجابته عن سؤال بهذا الصدد: "لقد توصلت قيادة كوريا الشمالية قبل وقت طويل إلى الاستنتاجات ذات الصلة من الضربات الأميركية على . ولأن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها في الوقت المناسب، لا أحد يفكر في استخدام القوة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من أن التجهيز العسكري حول كوريا الشمالية جارٍ بمشاركة وكوريا الجنوبية واليابان".وأضاف وزير الخارجية "نحذر من إساءة استخدام هذه العلاقات لتحويلها ضد أي أحد، بما في ذلك كوريا الشمالية، وبما في ذلك روسيا بالطبع".وأشار لافروف إلى أن موسكو تدرك وتتفهم الأسباب التي تجعل كوريا الشمالية تطور برنامجاً نووياً.واستطرد لافروف خلال المؤتمر الصحافي: "إن التكنولوجيا التي تستخدمها كوريا الشمالية هي نتاج عمل علمائها. نحن نحترم تصرفات كوريا الشمالية، ونتفهم الأسباب التي تدفعها إلى مواصلة برنامجها ".بدورها، أكدت وزيرة خارجية كوريا الشمالية أن بلادها تدعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها. وقالت الوزيرة تشوي، خلال اجتماعها مع نظيرها الروسي: "الخيار الاستراتيجي وإرادة حكومة جمهورية كوريا الشعبية هو الدفاع عن سياسة روسيا، في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ودعمها من دون قيد أو شرط وبشكل ثابت"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .وأضافت تشوي أن بيونغ يانغ تدعم موسكو في "معارضة المؤامرات المهيمنة للإمبرياليين، واستعداد حكومة بلادنا لتنفيذ جميع بنود الحوار الدولي الجديد بجدية".