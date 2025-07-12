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عربي-دولي

تحذير من موسكو لواشنطن.. هذا مضمونه

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:51
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حذرت موسكو واشنطن وحلفاءها، اليوم السبت، من افتعال تهديدات لأمن روسيا وكوريا الشمالية.
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جاء التحذير على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هوي، مشدداً على أن موسكو تعتزم تقديم المساعدة في الحوار بين بيونغ يانغ وسيول -عاصمة كوريا الجنوبية- "فقط في القضايا التي تهم كوريا الشمالية"، بحسب تعبيره.

وقال في إطار إجابته عن سؤال بهذا الصدد: "لقد توصلت قيادة كوريا الشمالية قبل وقت طويل إلى الاستنتاجات ذات الصلة من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران. ولأن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها في الوقت المناسب، لا أحد يفكر في استخدام القوة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من أن التجهيز العسكري حول كوريا الشمالية جارٍ بمشاركة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان".

وأضاف وزير الخارجية "نحذر من إساءة استخدام هذه العلاقات لتحويلها ضد أي أحد، بما في ذلك كوريا الشمالية، وبما في ذلك روسيا بالطبع".

وأشار لافروف إلى أن موسكو تدرك وتتفهم الأسباب التي تجعل كوريا الشمالية تطور برنامجاً نووياً.

واستطرد لافروف خلال المؤتمر الصحافي: "إن التكنولوجيا التي تستخدمها كوريا الشمالية هي نتاج عمل علمائها. نحن نحترم تصرفات كوريا الشمالية، ونتفهم الأسباب التي تدفعها إلى مواصلة برنامجها النووي".

بدورها، أكدت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الشمالية أن بلادها تدعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها. وقالت الوزيرة تشوي، خلال اجتماعها مع نظيرها الروسي: "الخيار الاستراتيجي وإرادة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الدفاع عن سياسة روسيا، في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ودعمها من دون قيد أو شرط وبشكل ثابت"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وأضافت تشوي أن بيونغ يانغ تدعم موسكو في "معارضة المؤامرات المهيمنة للإمبرياليين، واستعداد حكومة بلادنا لتنفيذ جميع بنود الحوار الدولي الجديد بجدية".
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