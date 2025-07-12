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عربي-دولي

حصار غزة يدخل يومه الـ103.. مجاعة كارثية تهدد مئات الآلاف!

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:54
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دخل يومه الـ103، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من السكان.
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وأشار المكتب في بيان رسمي إلى أن أكثر من 650 ألف طفل مهددون بشكل مباشر جراء تدهور الأوضاع المعيشية. وأكد أن إسرائيل تواصل منع دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل كامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما زاد من خطر المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع ونقص المكملات الطبية.

وذكر البيان أن سياسة الحصار تشمل منع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد الطبية، في إطار ما وصفه بسياسة "تجويع ممنهجة". وأوضح أن 67 طفلاً لقوا حتفهم حتى الآن بسبب سوء التغذية، بينما يعيش نحو 1.25 مليون شخص في مستويات "جوع كارثي"، ويعاني 96% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.

وحمل المكتب الحكومة الإسرائيلية والدول الداعمة لها، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود أو شروط.
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