بعد توقف دام 10 سنوات.. مصر تعيد فتح "وديان تاريخية"

بعد توقف لمدة 10 سنوات، قررت السلطات فتح وديان تاريخية بجنوب أمام السائحين.

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وأعلن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فتح وديان مدينة أمام السياحة والتخييم، بعد أكثر من 10 التوقف، مشيراً إلى أنَّ القرار ينص على فتح جميع الوديان أمام السائحين والمصريين والأجانب لأغراض السفاري والتخييم لرفع معدلات التنمية السياحية.



ومن أهم الوديان التي تم فتحها الشيخ ، وطلاح، وزغره، والتلعة، وجبال الأربعين، والسباعية.



وذكرت المحافظة أن القرار يأتي في إطار مشروع "التجلّي الأعظم"، والترويج لمدينة كاترين كعاصمة للسياحة البيئية والدينية والسفاري، ومقصد عالمي يجتذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.



يذكر أن مدنية سانت كاترين تعد واحدة من أبزر الأماكن في مصر، حيث تمتلك مجموعة من المعالم السياحية التي لا تزال حتى الآن المقصد الديني لمعظم دول العالم.

كذلك، يُعتبَر جبل التجلي الأعظم أشهر المعالم السياحية في المدينة.

ويوجد في المدينة أيضاً جبل سانت كاترين، وهو من أعلى الجبال في المنطقة، حيث يبلغ طوله ما يزيد عن 2600 متراً فوق مستوى الأرض.



يشار إلى أن الحكومة المصرية تنفذ في المنطقة "مشروع التجلي الأعظم" لتنشيط السياحة الدينية حيث تستهدف ملايين السياح سنويا، فيما تقدر تكلفة المشروع بنحو 4 مليارات جنيه. (العربية نت)