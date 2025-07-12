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عربي-دولي
بعد توقف دام 10 سنوات.. مصر تعيد فتح "وديان تاريخية"
Lebanon 24
12-07-2025
|
06:40
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بعد توقف لمدة 10 سنوات، قررت السلطات
المصرية
فتح وديان تاريخية بجنوب
سيناء
أمام السائحين.
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وأعلن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فتح وديان مدينة
سانت كاترين
أمام السياحة والتخييم، بعد أكثر من 10
سنوات من
التوقف، مشيراً إلى أنَّ القرار ينص على فتح جميع الوديان أمام السائحين والمصريين والأجانب لأغراض السفاري والتخييم لرفع معدلات التنمية السياحية.
ومن أهم الوديان التي تم فتحها الشيخ
عواد
، وطلاح، وزغره، والتلعة، وجبال الأربعين، والسباعية.
وذكرت المحافظة أن القرار يأتي في إطار مشروع "التجلّي الأعظم"، والترويج لمدينة
سانت
كاترين كعاصمة للسياحة البيئية والدينية والسفاري، ومقصد عالمي يجتذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن مدنية سانت كاترين تعد واحدة من أبزر الأماكن في مصر، حيث تمتلك مجموعة من المعالم السياحية التي لا تزال حتى الآن المقصد الديني لمعظم دول العالم.
كذلك، يُعتبَر جبل التجلي الأعظم أشهر المعالم السياحية
الدينية
في المدينة.
ويوجد في المدينة أيضاً جبل سانت كاترين، وهو من أعلى الجبال في المنطقة، حيث يبلغ طوله ما يزيد عن 2600 متراً فوق مستوى الأرض.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تنفذ في المنطقة "مشروع التجلي الأعظم" لتنشيط السياحة الدينية حيث تستهدف ملايين السياح سنويا، فيما تقدر تكلفة المشروع بنحو 4 مليارات جنيه.
(العربية نت)
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