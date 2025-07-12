القوات التايوانية أجرت محاكاة للدفاع ضد عملية توغل صينية

أجرت القوات المسلحة التايوانية، اليوم السبت، محاكاة للدفاع ضد عملية توغل صينية تامسوي، في نيو تايبيه، وشملت تدريبات عملية باستخدام الذخائر المتفجرة الحية كجزء من التدريبات السنوية .

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وخلال التدريبات، أقامت مجموعة المهندسين رقم 53، التابعة للجيش عوائق على النهر وفجرت متفجرات سي.4 شديدة الانفجار، مما أدى إلى إرسال موجات من الصدمة على طول في منطقة تامسوي، حسب التايوانية (سي إن أيه) اليوم.



يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح الدفاع عن نهر تامسوي محورا رئيسيا لجيش تايوان في منطقة تايبيه الكبرى.

وقال الجيش إنه لمنع السفن والمركبات من التقدم باتجاه المنبع من مصب النهر والهبوط في مناطق مثل وانهوا وداتشي حيث يسهل الهجوم في قلب العاصمة، استخدمت القوات المسلحة في السنوات الأخيرة تدريبات هان كوانغ لممارسة إقامة حصار على طول نهر تامسوي. (العربية)