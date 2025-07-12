Advertisement

عربي-دولي

القوات التايوانية أجرت محاكاة للدفاع ضد عملية توغل صينية

Lebanon 24
12-07-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1390313-638879276390177692.png
Doc-P-1390313-638879276390177692.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت القوات المسلحة التايوانية، اليوم السبت، محاكاة للدفاع ضد عملية توغل صينية عبر نهر تامسوي، في نيو تايبيه، وشملت تدريبات عملية باستخدام الذخائر المتفجرة الحية كجزء من التدريبات السنوية هان كوانغ.
Advertisement
 
وخلال التدريبات، أقامت مجموعة المهندسين رقم 53، التابعة للجيش عوائق على النهر وفجرت متفجرات سي.4 شديدة الانفجار، مما أدى إلى إرسال موجات من الصدمة على طول ضفة النهر في منطقة تامسوي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن أيه) اليوم.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح الدفاع عن نهر تامسوي محورا رئيسيا لجيش تايوان في منطقة تايبيه الكبرى.
 
وقال الجيش التايواني إنه لمنع السفن والمركبات الصينية من التقدم باتجاه المنبع من مصب النهر والهبوط في مناطق مثل وانهوا وداتشي حيث يسهل الهجوم في قلب العاصمة، استخدمت القوات المسلحة في السنوات الأخيرة تدريبات هان كوانغ لممارسة إقامة حصار على طول نهر تامسوي. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
تايوان تُطلق مناوراتها السنوية تحاكي سيناريو غزو صيني
lebanon 24
12/07/2025 19:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. الجيش يتحرك بعد توغل لقوة إسرائيلية جنوبا
lebanon 24
12/07/2025 19:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السعودية: ندين توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية
lebanon 24
12/07/2025 19:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارة إلى رفح: حماس كانت تخطط لمساعدة إيران على شن هجمات صاروخية وعمليات توغل من سوريا ولبنان والأردن وغزة
lebanon 24
12/07/2025 19:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
11:54 | 2025-07-12
11:44 | 2025-07-12
11:39 | 2025-07-12
11:35 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24