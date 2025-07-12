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إقتصاد

سوريا توقع اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:57
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أعلن وزير الطاقة السوري، اليوم السبت، توقيع اتفاق مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، بحسب ما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، عبر منصة X، إنه "رافق اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى ‎أذربيجان، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون في مجال ‎الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في ‎سوريا".

وأضاف البشير: "وقعنا اتفاقًا مع شركة سوكار لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا"، مؤكدًا أن "الاتفاقية تشكل خطوة نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وصل اليوم السبت، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان، حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا، بحضور الوفدين الرسميين.
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