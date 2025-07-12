سوريا توقع اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي

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أعلن السوري، اليوم السبت، توقيع اتفاق مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الطبيعي إلى ، بحسب ما نقلت وكالة " ".وقال وزير الطاقة السوري ، عبر منصة X، إنه "رافق اليوم الرئيس السوري في زيارة رسمية إلى ‎أذربيجان، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون في مجال ‎الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في ‎سوريا".وأضاف : "وقعنا اتفاقًا مع شركة سوكار لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا"، مؤكدًا أن "الاتفاقية تشكل خطوة نحو تحقيق في مجال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".وكان الرئيس السوري أحمد وصل اليوم السبت، إلى العاصمة الأذربيجانية في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان، حيث التقى نظيره الأذربيجاني في قصر زوغولبا، بحضور الوفدين الرسميين.