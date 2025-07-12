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معلمة زيلينسكي تكشف سرّاً عنه... ماذا قالت؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:44
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أماطت قناة SHOT اللثام عن سبب جهل فلاديمير زيلينسكي وعدم معرفته للعديد من الحقائق والوقائع المتعلقة بتاريخ أوكرانيا.
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وكتبت SHOT على قناتها في تيلغرام، نقلا عن معلمة زيلينسكي في المدرسة، أن معلم مادة التاريخ في تلك المدرسة كان من القوميين المتعصبين من مدينة لفوف ولذلك لم يبلغ تلاميذه بمذبحة فولين.

وجاء في القناة: "تتذكر السيدة آلا شيبيلكو، المديرة الحالية للمدرسة رقم 95 في مدينة كريفوي روغ، بشكل جيد  جميع أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في هذه المدرسة خلال سنوات دراسة زيلينسكي فيها".

ووفقا للمديرة، كان معلم التاريخ في الصف الذي درس فيه زيلينسكي، شابا جاء من غرب أوكرانيا. وقام المذكور خلال ذلك بامتداح القوميين المتعصبين ومسلحي منظمة OUN-UPA وتجاهل بشكل تام التطرق إلى وقائع الإبادة الوحشية للبولنديين وغيرهم على يدّ القوميين الأوكرانيين. (روسيا اليوم)
 
 
 
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