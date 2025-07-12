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عربي-دولي

باحث يكشف أمراً مهمّاً عن يحيى السنوار... ما سرّ توقيت هجوم "طوفان الأقصى"؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:54
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنه بعد مرور قرابة عامين على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول 2023، تكشفت تفاصيل مفاجئة حول أحداث غزة في الأيام التي سبقت العملية.
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وكشف الصحفي المصري والباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي خلال استضافته في بودكاست "ماذا يحدث في الشرق الأوسط" الذي تقدمه صحيفة "الوطن" المصرية، عن تفاصيل جديدة ومهمة عن أيام حركة حماس التي سبقت العملية، ومن بين التفاصيل التي أوردها محاولة سحب العديد من صلاحيات يحيى السنوار والتي رفضها بشدة.

وذكر ماهر فرغلي أن مصادر وصفها بالمطلعة وقريبة من دوائر صنع القرار داخل الحركة، أفادت بأنه كان هناك تحرك لإقالة يحيى السنوار من قيادة غزة قبل هجوم 7 تشرين الأول، حيث كان من المقرر استبداله بشخص آخر قادم من تركيا، على أن يترك السنوار للجناح العسكري فقط.

وأضاف أن السنوار شعر بتلك التحركات وأبلغ المقربين منه أنه لن يسلم غزة إلا كأكوام من التراب وهو ما يفسر اتخاذه قرار تنفيذ هجوم 7 تشرين الأول قبل وصول خليفته بيوم واحد فقط.

وبين الكاتب الصحفي المصري الخبير في شؤون التيارات الإسلامية السياسية، أن حركة حماس لم تنجح في التحول من تنظيم مسلح إلى إدارة سياسية قادرة على حكم قطاع غزة بشكل مؤسسي، مشيرا إلى أنها تعاني من تفكك داخلي حاد وتنقسم إلى أجنحة متعددة أحدها موال لإيران وآخر لقطر، إضافة إلى الجناح العسكري الذي يتأثر بوضوح بأفكار التيار السلفي الجهادي والذي تغلغل داخل "كتائب عز الدين القسام".

وصرح فرغلي بأن حماس تعاني تراجعا كبيرا في قدراتها سواء على المستوى العسكري أو الشعبي أو التنظيمي، مقدّرا أنها فقدت ما لا يقل عن 70% من قوتها الإجمالية.

وأفاد بأن إصرار الحركة على البقاء في قطاع غزة بأي ثمن يعود إلى ارتباطها العضوي بالمشروع الإخواني، حيث قال: "إذا غادرت حماس قطاع غزة، فهذا يعني سقوط المشروع الإخواني نهائيا، ولن تكون له عودة".
 
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الكنز الاستخباراتي الذي استحوذت عليه إسرائيل بعد اغتيال محمد السنوار تضمن وثيقة مذهلة تصف بشكل دقيق من أفواه قادة حماس، أسباب شن هجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول، والعقلية داخل حماس التي أدت إلى الهجوم، والعلاقات بين حماس وحزب الله وإيران وأعضاء آخرين في "حلقة النار"، والخطة الكاملة للحركة، التي اعتقدت أن هجوم 7 تشرين الأول سيؤدي بالفعل إلى تدمير إسرائيل.
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