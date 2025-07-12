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عربي-دولي

بهذه الطريقة.. روسيا تعمل على ترهيب الشعب الأوكراني

Lebanon 24
12-07-2025 | 11:35
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قُتل ستة أشخاص على الأقل خلال الليل ويوم السبت، في أحدث موجة من الهجمات الروسية المكثفة التي طالت مناطق عدة في أوكرانيا، باستخدام مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في إطار حملة قصف مستمرة تزيد من تعقيد المساعي الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
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وبحسب السلطات الأوكرانية، فإن الهجمات الأخيرة استهدفت مناطق مدنية وبُنى تحتية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير واسع، في تصعيد يُنظر إليه على أنه محاولة لتركيع الجبهة الداخلية الأوكرانية مع دخول الحرب مرحلة استنزاف طويلة.

وفي تحليله للأوضاع، اعتبر دوغلاس هربرت، مراسل قناة فرانس 24، أن "هدف الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة ليس عسكريًا فقط، بل يندرج في إطار إرهاب الشعب الأوكراني ومحاولة كسر إرادته".

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت تعاني فيه أوكرانيا من ضغط ميداني متزايد، وسط تباطؤ الدعم الغربي واحتدام المعارك على الجبهات الشرقية والجنوبية. (فرانس24)
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