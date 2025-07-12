بين الحصار والانهيار: غزة على حافة كارثة إنسانية شاملة

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في نداء صارخ يعكس عمق الكارثة الإنسانية، حذّرت يوم السبت من أن أزمة الوقود في وصلت إلى "نقطة الانهيار"، ما ينذر بتوقف تام في جميع العمليات الإنسانية، وتعريض حياة 2.1 مليون إنسان للخطر المباشر.وجاء في بيان مشترك صدر عن عدة وكالات أممية: "الوقود هو عصب الحياة في غزة. وبدونه، لن يكون هناك مستشفيات، ولا مياه نظيفة، ولا مخابز، ولا حتى سيارات إسعاف. كل ما تبقى من شريان الحياة على وشك أن ينقطع".تُغذي كميات الوقود المحدودة في غزة أنظمة الرعاية الصحية، ومضخات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحتى الأفران التي تؤمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي. وقد شددت على أن انقطاع الوقود يهدد بشكل مباشر وحدات العناية المركزة وطب الأطفال وطب الطوارئ، ويشلّ بالكامل القدرة على الاستجابة الإنسانية.في هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ، في تصريحات من مقر المنظمة في ، إن "كل يوم يمر من دون وقف لإطلاق النار، يعني مزيدًا من الموت الذي يمكن تجنبه – أطفال يموتون من الألم، وجوعى يُستهدفون بالرصاص أثناء محاولتهم الوصول إلى قدر ضئيل من المساعدات".وفي ظل هذه الأزمة، دخلت كمية متواضعة من الوقود إلى غزة لأول مرة منذ أكثر من 130 يومًا – 75 ألف لتر فقط على مدى يومين – وهي كمية لا تكفي إلا لسد جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية، سواء في القطاع الصحي أو خدمات المياه والنظافة أو العمليات الإغاثية.ولم تُخفِ الأمم المتحدة غضبها من استمرار القيود على إيصال المساعدات، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية تتعرض للعراقيل يوميًا. ففي فقط، لم تُسهّل السلطات سوى 6 مهمات من أصل 15 طلبًا للتنسيق، بينما رُفضت 5 مهام كليًا وتأخرت 4 أخرى بفعل العراقيل.