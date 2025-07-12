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عربي-دولي
وصفها بالسمينة وبأنها تهدد البشرية.. ترامب يُفكر بسحب الجنسية من ممثلة أميركية
Lebanon 24
12-07-2025
|
14:00
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه "يفكر جديا" في سحب الجنسية الأميركية من الممثلة
روزي أودونيل
، معتبرا أنها "تشكل تهديدا للبشرية ولا تخدم مصلحة البلاد".
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وكتب
ترامب
، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "بما أن روزي أودونيل لا تخدم مصالح بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها".
وأضاف: "إنها تشكل تهديدا للبشرية، ويجب أن تبقى في إيرلندا الرائعة، إن أرادوا ذلك".
ويعود خلاف ترامب مع روزي، عندما كانت لا تزال مقدمة برنامج "ذا فيو" بسبب انتقاداتها له. من جانبه، رد ترامب بعبارات قاسية، واصفا أودونيل بأنها "سمينة جدا" و"امرأة خارجة عن السيطرة"، وهدد بمقاضاتها. (الحدث)
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