عملية إسرائيلية غير مسبوقة.. بيت حانون ستُباد

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وقالت القناة 12 إن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية كبيرة في بيت حانون"، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن "بيت حانون سوف تُباد"، في إشارة إلى حجم الحملة العسكرية المزمعة على البلدة.وفي السياق نفسه، زعمت أن هناك نحو 70 عنصرًا من ، الجناح العسكري لحركة " "، يتحصنون في شبكة أنفاق تحت الأرض في بيت حانون، ما يجعلها هدفًا مباشرًا للعملية الجارية.بالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب القطاع، ضمن ما وصفه بتوسيع رقعة المواجهة، في وقت لا تزال فيه الاتصالات بشأن التهدئة متعثرة.