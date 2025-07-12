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عربي-دولي
عملية إسرائيلية غير مسبوقة.. بيت حانون ستُباد
Lebanon 24
12-07-2025
|
13:18
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شنّ الجيش
الإسرائيلي
، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة ومباغتة على بلدة بيت حانون شمالي
قطاع غزة
، في تصعيد وصفه مراسلون ميدانيون بأنه "الأعنف والأكثر كثافة" منذ بداية الحرب. وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 40 غارة جوية استهدفت البلدة خلال أقل من ساعة، وسط تحليق مكثف للطائرات المقاتلة والاستطلاعية.
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وقالت القناة 12
الإسرائيلية
إن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية كبيرة في بيت حانون"، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن "بيت حانون سوف تُباد"، في إشارة إلى حجم الحملة العسكرية المزمعة على البلدة.
وفي السياق نفسه، زعمت
إسرائيل
أن هناك نحو 70 عنصرًا من
كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة "
حماس
"، يتحصنون في شبكة أنفاق تحت الأرض في بيت حانون، ما يجعلها هدفًا مباشرًا للعملية الجارية.
بالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في
خان يونس
جنوب القطاع، ضمن ما وصفه بتوسيع رقعة المواجهة، في وقت لا تزال فيه الاتصالات بشأن التهدئة متعثرة.
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