عسكرياً.. هذا ما تخطط له أوكرانيا ضدّ "صواريخ روسيا"!

تعمل على إيجاد حلول لمواجهة الصواريخ الروسية التي "لا يمكن إيقافها"، وذلك من خلال تطوير ترسانة دفاع جوية لإسقاطها.

Advertisement

وصرّح بافلو باليسا، ، بأن تُطوّر أنظمة صواريخ أرض - جو خاصة بها لإسقاط أي أهداف روسية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية الجوية والصواريخ الأسرع من الصوت، وفق ما ذكر موقع "Report.az".

وغالباً ما تستهدف المدن بصواريخ "زيركون" و "كينزال"، ويُعتبر اعتراضها أمراً مُستحيلاً نظراً لسرعتها الكبيرة وقدرتها على المناورة، لكن " " الأميركية قادرة على ذلك.

ويقول باليسا أيضاً إن حوالى 50% من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع المستمر خلال الحرب يتم إنتاجها محلياً، وذلك إما بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الدول الحليفة. (euromaidanpress)