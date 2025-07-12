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عربي-دولي

عسكرياً.. هذا ما تخطط له أوكرانيا ضدّ "صواريخ روسيا"!

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:09
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تعمل أوكرانيا على إيجاد حلول لمواجهة الصواريخ الروسية التي "لا يمكن إيقافها"، وذلك من خلال تطوير ترسانة دفاع جوية لإسقاطها.
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وصرّح بافلو باليسا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بأن كييف تُطوّر أنظمة صواريخ أرض - جو خاصة بها لإسقاط أي أهداف روسية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية الجوية والصواريخ الأسرع من الصوت، وفق ما ذكر موقع "Report.az". 
 
 
وغالباً ما تستهدف روسيا المدن الأوكرانية بصواريخ "زيركون" و "كينزال"، ويُعتبر اعتراضها أمراً مُستحيلاً نظراً لسرعتها الكبيرة وقدرتها على المناورة، لكن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأميركية قادرة على ذلك.
 
 
ويقول باليسا أيضاً إن حوالى 50% من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع المستمر خلال الحرب يتم إنتاجها محلياً، وذلك إما بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الدول الحليفة. (euromaidanpress)
 
 
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