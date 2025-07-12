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عربي-دولي

صورة تثير الجدل.. "انفجار نووي" فوق إسرائيل من حساب مسؤول إيراني

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:47
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نشر مستشار رئيس البرلمان الإيراني صورة تبدو وكأنها تُظهر هجومًا نوويًا على إسرائيل، حسب موقع "Iran International"
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ونشر مهدي محمدي، المستشار الاستراتيجي لمحمد باقر قاليباف، الصورة على موقع إنستغرام اليوم، السبت.

وأظهرت الصورة خريطة لإسرائيل مع سحابتين على شكل عيش الغراب تقعان فوق أراضيها - وهي أيقونة معروفة على نطاق واسع بأنها ترمز إلى الانفجارات الذرية. (ايران انترناشونال)


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