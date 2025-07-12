صورة تثير الجدل.. "انفجار نووي" فوق إسرائيل من حساب مسؤول إيراني

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ونشر ، المستشار الاستراتيجي لمحمد ، الصورة على موقع إنستغرام اليوم، السبت.وأظهرت الصورة خريطة لإسرائيل مع سحابتين على شكل عيش تقعان فوق أراضيها - وهي أيقونة معروفة على نطاق واسع بأنها ترمز إلى الانفجارات الذرية. (ايران انترناشونال)