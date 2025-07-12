آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى

Advertisement

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في ساحة التظاهر بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة .وأفادت "القناة 13" بأن الآلاف من المواطنين الإسرائيليين خرجوا للتظاهر عصر ومساء السبت في للمطالبة بالإسراع في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.ورفع المتظاهرون، وفق القناة، شعارات وعبارات من قبيل "لن يكون هناك نصر دون عودة المحتجزين".من المظاهرات يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفة لتبادل الأسرى مع حماس (نقلاً عن وكالة " ")من المظاهرات يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفة لتبادل الأسرى مع حماس (نقلاً عن وكالة "رويترز")وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء. (العربية)