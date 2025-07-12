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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى

Lebanon 24
12-07-2025 | 23:40
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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في ساحة التظاهر بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
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وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية بأن الآلاف من المواطنين الإسرائيليين خرجوا للتظاهر عصر ومساء السبت في تل أبيب للمطالبة بالإسراع في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

ورفع المتظاهرون، وفق القناة، شعارات وعبارات من قبيل "لن يكون هناك نصر دون عودة المحتجزين".

من المظاهرات يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفة لتبادل الأسرى مع حماس (نقلاً عن وكالة "رويترز")من المظاهرات يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفة لتبادل الأسرى مع حماس (نقلاً عن وكالة "رويترز")

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء. (العربية)
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