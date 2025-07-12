28
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى
Lebanon 24
12-07-2025
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في ساحة التظاهر بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة
حماس
.
Advertisement
وأفادت "القناة 13"
الإسرائيلية
بأن الآلاف من المواطنين الإسرائيليين خرجوا للتظاهر عصر ومساء السبت في
تل أبيب
للمطالبة بالإسراع في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
ورفع المتظاهرون، وفق القناة، شعارات وعبارات من قبيل "لن يكون هناك نصر دون عودة المحتجزين".
من المظاهرات يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفة لتبادل الأسرى مع حماس (نقلاً عن وكالة "
رويترز
")من المظاهرات يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفة لتبادل الأسرى مع حماس (نقلاً عن وكالة "رويترز")
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء. (العربية)
مواضيع ذات صلة
متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر قيادة الأركان في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر قيادة الأركان في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل (التلفزيون العربي)
13/07/2025 13:16:51
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات المتظاهرين يعتصمون داخل مقر حزب "الليكود" في تل أبيب مطالبين بعقد صفقة تبادل وإنهاء الحرب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات المتظاهرين يعتصمون داخل مقر حزب "الليكود" في تل أبيب مطالبين بعقد صفقة تبادل وإنهاء الحرب
13/07/2025 13:16:51
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن بالكنيست للمطالبة بصفقة تبادل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن بالكنيست للمطالبة بصفقة تبادل
13/07/2025 13:16:51
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقفات احتجاجية قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة الخارجية للمطالبة بصفقة تبادل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقفات احتجاجية قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة الخارجية للمطالبة بصفقة تبادل
13/07/2025 13:16:51
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
05:34 | 2025-07-13
13/07/2025 05:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ريف اللاذقية.. عمليات التبريد مستمرة
Lebanon 24
حريق ريف اللاذقية.. عمليات التبريد مستمرة
05:15 | 2025-07-13
13/07/2025 05:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان: فرصة ذهبية أم تحدٍ جديد؟
Lebanon 24
تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان: فرصة ذهبية أم تحدٍ جديد؟
05:00 | 2025-07-13
13/07/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يكشف شروطه الثلاثة لتفادي ضرب إيران مجدداً
Lebanon 24
نتنياهو يكشف شروطه الثلاثة لتفادي ضرب إيران مجدداً
04:38 | 2025-07-13
13/07/2025 04:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون غرفة زراعية شرق رام الله
Lebanon 24
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون غرفة زراعية شرق رام الله
04:10 | 2025-07-13
13/07/2025 04:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
09:01 | 2025-07-12
12/07/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
09:22 | 2025-07-12
12/07/2025 09:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2025-07-13
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
05:15 | 2025-07-13
حريق ريف اللاذقية.. عمليات التبريد مستمرة
05:00 | 2025-07-13
تأثير رفع العقوبات عن سوريا على لبنان: فرصة ذهبية أم تحدٍ جديد؟
04:38 | 2025-07-13
نتنياهو يكشف شروطه الثلاثة لتفادي ضرب إيران مجدداً
04:10 | 2025-07-13
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون غرفة زراعية شرق رام الله
03:35 | 2025-07-13
سوريا تُعلن وقف امتداد النيران في ريف اللاذقية الشمالي
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 13:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24