وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير يلوّح بالاستقالة إذا أُبرم اتفاق في غزة

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رجحت هيئة البث الرسمية -السبت- تقديم وزير إيتمار بن غفير استقالته من الحكومة الائتلافية إذا ما تم توقيع اتفاق بشأن غزة مع حركة الإسلامية (حماس).وأوضحت الهيئة أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم ، على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة في قطر.وأفادت بأن رئيس الوزراء -المطلوب للمحكمة بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة- سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع بتسلئيل سموتريتش، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في .وتوقعت الهيئة تقديم بن غفير استقالته من الائتلاف إذا تم توقيع الاتفاق مع حماس. (الجزيرة)