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مقتل 5 أطفال في اليمن جراء انفجار من مخلفات الحرب

Lebanon 24
13-07-2025 | 01:40
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قتل خمسة أطفال في محافظة تعز اليمنية جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب أثناء لعبهم به في منطقة العرسوم بمديرية التعزية شمالي المحافظة.
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وأفادت مصادر محلية بأن الأطفال كانوا يلعبون يوم الجمعة أمام منزلهم في حي حبيل النور عندما عثروا على قذيفة مدفعية غير منفجرة ولم يدركوا خطورة القذيفة، ما أدى إلى انفجارها ومصرعهم في الحال. 

وتضاربت الروايات حول مصدر المقذوف، حيث أشارت تقارير إلى أنه من مخلفات جماعة "أنصار الله" الحوثية، بينما اتهمت جماعة "أنصار الله" الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بالمسؤولية.

لكن "قيادة محور تعز" حملت جماعة الحوثي "كامل المسؤولية" عن الحادث "بسبب تركها لمخلفات الحرب وسط الأحياء السكنية". ونفت القيادة في بيان "بشكل قاطع" مسؤولية الجيش اليمني عن الحادث الذي وصفته بـ"المأساوي".
(روسيا اليوم)
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