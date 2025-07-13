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عربي-دولي

نتنياهو: حماس رفضت مقترح الهدنة

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:54
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن بلاده قبلت مقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وأيضا النسخة التي اقترحها الوسطاء، مشيرا إلى أن حماس هي من ترفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
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وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": "عدتُ بعد زيارة مهمة. كانت زيارة ناجحة جدا، بعد نصر كبير على إيران. هناك الكثير من الفرص، الكثير من الإمكانيات، والكثير من المهام. أنا مصمم على تحقيقها كلها".
وبشأن تقارير إعلامية تحدثت عن رفض الحكومة الإسرائيلية لمقترح هدنة في غزة، أوضح نتنياهو: "خطابهم دائما يردد دعاية حماس، لكنهم دائما مخطئون. لقد قبلنا الصفقة، صفقة ويتكوف، ثم النسخة التي اقترحها الوسطاء. نحن قبلنا بها، حماس هي من رفضتهما".
وأضاف: "حماس تريد أن تبقى موجودة في غزة. تريد أن ننسحب، وأن تعيد تسليح نفسها، لكي تتمكن من مهاجمتنا مرة بعد مرة. أنا لن أقبل بذلك. سأفعل كل ما بوسعي لإعادة أسرانا".

وأبرز: "أنا ألتقي بعائلات الرهائن، أفهم موقفهم، أعلم معاناتهم. أنا مصمم على إعادة الأسرى إلى ديارهم، وعلى القضاء على حماس".

وشدد على أنه "مصرّ على إطلاق سراح الأسرى، ومصرّ على الهدف الآخر للحرب في غزة، وهو القضاء على حماس، وضمان ألا تشكّل غزة مرة أخرى تهديدا لإسرائيل. هذا ما أفعله، ولن أتنازل عن أي من هذه الأهداف".
 
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