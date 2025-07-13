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الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة أم صميمة من الدعم السريع

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:02
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أعلن حاكم إقليم دارفور مباركته لما وصفه بعودة محلية أم صميمة إلى حضن الوطن، في إشارة إلى استعادة الجيش السوداني السيطرة على المنطقة الواقعة غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عناصر من القوة المشتركة المساندة للجيش وهم يعلنون أن منطقة أم صميمة أصبحت "حرة"، بعد طرد قوات الدعم السريع منها.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من بيان أصدره الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أكد فيه سيطرة قواته على المنطقة في إطار ما وصفها بـ"الخطط العسكرية المحكمة لتوسيع نطاق الانفتاح في العمليات".

اشتباكات متكررة
وتُعد منطقة أم صميمة من المواقع الحيوية القريبة من مدينة الأبيض، وتشهد مناطق شمال كردفان منذ أسابيع اشتباكات متكررة بين الجيش والدعم السريع، تتأرجح خلالها السيطرة بين الطرفين على المدن والقرى الاستراتيجية، وسط عمليات عسكرية متواصلة منذ نحو شهرين.
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