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عربي-دولي
بن غفير يلوّح بالاستقالة في حال توقيع اتفاق مع حماس
Lebanon 24
13-07-2025
|
12:14
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رجّحت هيئة البث
الإسرائيلية
الرسمية، أن يقدّم
وزير الأمن القومي
الإسرائيلي
إيتمار بن غفير
استقالته من الحكومة الائتلافية في حال توقيع الاتفاق مع حركة
حماس
.
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وأوضحت الهيئة، أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم
في إسرائيل
، على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة “حماس” في قطر.
وأفادت بأن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع
وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش
، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في
تل أبيب
.
وتوقعت الهيئة، تقديم
بن غفير
استقالته من الائتلاف حال توقيع الاتفاق مع “حماس”.
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