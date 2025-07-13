بن غفير يلوّح بالاستقالة في حال توقيع اتفاق مع حماس

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رجّحت هيئة البث الرسمية، أن يقدّم استقالته من الحكومة الائتلافية في حال توقيع الاتفاق مع حركة .وأوضحت الهيئة، أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم ، على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة “حماس” في قطر.وأفادت بأن رئيس الوزراء ، سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع ، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في .وتوقعت الهيئة، تقديم استقالته من الائتلاف حال توقيع الاتفاق مع “حماس”.