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بن غفير يلوّح بالاستقالة في حال توقيع اتفاق مع حماس

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:14
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رجّحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن يقدّم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استقالته من الحكومة الائتلافية في حال توقيع الاتفاق مع حركة حماس.
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وأوضحت الهيئة، أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة “حماس” في قطر.

وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في تل أبيب.

وتوقعت الهيئة، تقديم بن غفير استقالته من الائتلاف حال توقيع الاتفاق مع “حماس”.
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