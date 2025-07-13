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عربي-دولي

صاروخ يسقط على أطفال في غزة.. وإسرائيل تكشف السبب

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:41
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قال مسؤولون في غزة إن 8 على الأقل أغلبهم من الأطفال قتلوا وأصيب أكثر من 12 في وسط القطاع، الأحد، في ضربة صاروخية إسرائيلية قال الجيش إنها بسبب صاروخ لم يصل لهدفه المقصود.


وذكر الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف مسلحا من حركة "الجهاد" في المنطقة لكن الصاروخ تعطل مما تسبب في سقوطه "على بعد عشرات الأمتار من هدفه".
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وأضاف في بيان "يأسف الجيش الإسرائيلي على أي أذى لحق بمدنيين"، مشيرا إلى أن الواقعة قيد المراجعة.

وقال طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى العودة إن الضربة جاءت في موقع لتوزيع المياه في مخيم النصيرات مما أسفر عن مقتل ستة أطفال وإصابة 17.
وتفاقمت مشكلة نقص المياه في قطاع غزة بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات التحلية والصرف مما أجبر السكان على الاعتماد على مواقع يمكنهم منها ملء حاويات بلاستيكية بالمياه.

وفي هجوم آخر، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن استشاريا بارزا من أطباء إحدى المستشفيات قتل من بين 12 سقطوا جراء غارة إسرائيلية في منتصف النهار على سوق مكتظة في مدينة غزة.

تعثر المحادثات

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو مع انقسام الجانبين حول نطاق الانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وتواصلت المحادثات غير المباشرة في الدوحة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لكن تضاءل إلى حد كبير التفاؤل الذي تزايد الأسبوع الماضي إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق في حين تبادل الطرفان الاتهامات بالتعنت.
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